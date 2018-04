Generation Praktikum?

«Junge müssen sich zuneh­mend mit befris­teter Stelle begnügen» titelte diese Woche die Tages­presse. Beson­ders das kauf­män­ni­sche Seg­ment trifft es hart. Zwi­schen 35 und 40 Pro­zent der befragten KV-Lehr­ab­gänger erhalten ledig­lich einen befris­teten Arbeits­platz.

Einer der Gründe für diese Ent­wick­lung wird wohl die Schnell­le­big­keit sein, die auch eine hohe Fluk­tua­tion in den Unter­nehmen zur Folge hat. Man will jungen Men­schen eine Chance geben, doch gerade KMUs können auf­grund der kaum vor­her­seh­baren Kon­junk­tur­schwan­kungen für nichts garan­tieren. Man ist vor­sich­tiger geworden. Offenbar auch in Bezug auf junge Arbeit­nehmer. Immer häu­figer bieten KMUs, aber auch grosse, inter­na­tio­nale Firmen, lieber Prak­tika als eine Fest­an­stel­lung an. Damit sichern sich die Unter­nehmer auf Kosten des Arbeit­neh­mers ab. Die Fest­stel­lung, dass es die heu­tigen Lehr­ab­gänger einiges schwie­riger haben als die Gene­ra­tion davor, ist also durchaus ange­bracht.

Heute reicht ein Lehr­ab­schluss oft­mals nicht mehr aus. Um eine gute Arbeits­stelle im erlernten Bereich zu erhalten, wird mög­lichst viel Berufs­er­fah­rung vor­aus­ge­setzt. Trotzdem sollte man mög­lichst jung sein. Und am besten männ­lich. So kann sich das Unter­nehmen sicher sein, dass der neu ein­ge­stellte Arbeit­nehmer nicht plötz­lich auch noch bezahlten Mut­ter­schafts­ur­laub ver­langt.