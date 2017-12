In Suhr ist der Arbeits­raum an zen­tra­ler Lage begehrt. Dies zeigt sich anhand der schnel­len Ver­mie­tung der Gewerbeflächen in der Lie­gen­schaft Gleis 1. In deren Erd­ge­schoss war­ten nun noch drei Büro- und Dienstleistungsflächen auf Mie­ter. Die­se hel­len Flächen in den Grössen von 105 bis 135 m2 sind fle­xi­bel unter­teil- aber auch zusam­men­leg­bar und ermöglichen somit eine freie Gestal­tung. Das Erd­ge­schoss der Lie­gen­schaft ist vom Fussgängerbereich per­fekt zugänglich und bil­det mit sei­nen krea­ti­ven Räumen für Agen­tu­ren, Archi­tek­ten, Bürogeschäfte und Fachhändler bes­te Vor­aus­set­zun­gen für gute Geschäfte in unmit­tel­ba­rer Kundennähe.