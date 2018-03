Dia­na und Beat Müller führen das alt­ein­ge­ses­se­ne Zwei­rad-Fach­ge­schäft an Muhens Haupt­stras­se mit viel Herz­blut. Am ver­gan­ge­nen Sams­tag und Sonn­tag star­te­ten sie mit den «E-Bike- und Velo­ta­gen Muhen» in den Velofrühling. Dabei konn­ten die diver­sen Model­le nicht nur besich­tigt, son­dern sogleich pro­be­ge­fah­ren wer­den.

Auch am kom­men­den Sams­tag und Sonn­tag ist dies wie­der mög­lich. Auf­fal­lend ist die immer grös­ser wer­den­de Aus­wahl bei Alfre­mo. Im Zwei­rad­be­reich sind diver­se Velos für Her­ren, Kin­der und Jugend­li­che aller Alters­stu­fen sowie für Damen im Ange­bot. «Wir haben vom Lauf­rad, über Moun­tain­bike, City­bike, Retro­fahr­rä­der bis zum Renn­ve­lo alles im Ange­bot», erklä­ren Dia­na und Beat Müller. Dazu gehö­ren auch E-Bikes: Rund 40 Model­le ste­hen aktu­ell zur Aus­wahl, dar­un­ter auch E-Moun­tain­bikes, die gemäss den Müllers der­zeit gewal­tig boo­men. «Bereits ist jedes vier­te ver­kauf­te Velo ein E-Bike», erklärt Dia­na Müller, «Ten­denz stei­gend!»