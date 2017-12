Anfangs 2017 erschien in einem renom­mier­ten euro­päi­schen Kunst­ma­ga­zin ein Arti­kel über Juli­us Voegt­li. Grund genug, für die Pashim­Art Gal­le­ry in Ham­burg, um auf den ein­zig­ar­ti­gen Künstler auf­merk­sam zu wer­den. Schnell wur­de erkannt, dass die Wer­ke von Juli­us Voegt­li per­fekt in die geplan­te, mul­ti­na­tio­na­le Aus­stel­lung in Chi­na pas­sen. Die Aus­stel­lung im Doun­an Art Muse­um in Kum­ning – der Part­ner­stadt von Zürich – wid­met sich dem The­ma des mul­ti­kul­tu­rel­len Aus­tau­sches von Kunst­schaf­fen­den. «Mei­ne Freu­de ist gross, dass 32 Wer­ke mei­nes Gross­va­ters in Chi­na aus­ge­stellt wer­den.»