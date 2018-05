Hauri AG unterstützt weiterhin die Staffelbacher Faustballer

Das grosse Ziel der dies­jäh­rigen Saison ist der erst­ma­lige Gewinn einer Medaille auf natio­naler Ebene.

Für alle Inter­es­sierten findet am 12. Mai um 14.00 Uhr die erste Heim­runde des Fan­ion­teams statt. Neben dem sport­li­chen Anlass ver­an­staltet die Män­ner­riege Staf­fel­bach an diesem Tag das in der Region weit bekannte Güg­geli-Fes­tival, wel­ches die Besu­cher mit Speis und Trank ver­sorgt.