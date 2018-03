Nach dem Aus­wärts­sieg vor einer Woche setz­te sich Aar­au auch zu Hau­se gegen die Ber­ner mit 5:4 durch und schliesst damit die ers­te 1.-Liga-Saison vor­zei­tig ab. Die bei­den Mann­schaf­ten, wel­che sich zum drit­ten Mal innert kur­zer Zeit gegenüber stan­den, lie­fer­ten sich erneut ein Duell, so span­nend wie ein Hitch­cock-Klas­si­ker. Es waren die Ber­ner, die bes­ser in die Par­tie star­te­ten und nach zehn Minu­ten gut und ger­ne mit eini­gen Toren hät­ten führen könn­ten. Doch was die Gäs­te auch taten, im Aar­au­er Tor stand Luz Mäder, der mit sei­nen Para­den die geg­ne­ri­schen Angrei­fer in die Ver­zweif­lung trieb. Erst in der 27. Minu­te muss­te sich die Kat­ze von der Schach­en­hal­le zum 0:1 bezwin­gen las­sen, doch Aar­au fand kurz dar­auf die pas­sen­de Ant­wort – nach 40 Minu­ten stand es 2:2, nach­dem Voj­ti­sek die erneu­te Ber­ner Führung aus­ge­gli­chen hat­te.