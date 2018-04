Höhepunkte der Sommersaison 2018

Hervé Halter wird an diesem Abend im Bei­sein seines Publi­kums sterben. Woran er sterben wird, das weiss er aber nicht. So zit­tert er sich mit uns zusammen, Blut und Tränen schwit­zend, seinem unbe­kannten Ende zu. Bis es aber soweit ist, muss er eine Lesung abhalten, so ist es aus­ge­macht. „Das Log­buch der Espe­r­anza“ heisst das Heft, das ihm bereit­ge­legt wurde. Es ist das hand­schrift­liche Tage­buch eines anderen Mannes, der sein altes Leben hinter sich lässt und gänzlich ohne navi­ga­to­ri­sche Kennt­nisse in See sticht. Der See­mann wird sich in den Meeren ver­lieren und am Ende eine Bucht finden, in der er schon erwartet wird.

Ste­phan Lich­ten­steiger, als Theater- wie als Aus­stel­lungs­ma­cher eine prägende Persönlichkeit des Aar­auer Kul­tur­le­bens, schreibt einen Monolog über das nahende Ende des Lebens und treibt dabei ein trick­rei­ches Spiel mit der Wirk­lich­keit.

Mit: Michael Wolf. Regie: Nils Torpus. Sound: Peter Kuntner & Chris­tian Kuntner. Licht: Michael Omlin. Bauten & Mechanik: Dani Geser. Pro­duk­ti­ons­lei­tung: Gabi Ber­netta.