Wenn die Natur aus ihrem Win­ter­schlaf erwacht, ist es Zeit, den Gar­ten auf Vor­der­mann zu brin­gen und für den Frühling fit zu machen. Wie man das am bes­ten angeht und was es all­ge­mein rund um das The­ma Haus und Gar­ten zu beach­ten gilt, erfährt man Sams­tag und Sonn­tag, 17. und 18. März an der Home Expo in Suhr. Besu­cher sind von 11.00 bis 18.00 Uhr ein­ge­la­den, bei frei­em Ein­tritt ein Glas Sekt zu genies­sen und vie­le «Haus-Gar­ten-Tipps» ein­zu­sam­meln.