«Ich bin sehr ehrgeizig, was meine Stärke und gleichzeitig meine Schwäche ist»

Anika sieht alle erfolg­rei­chen Vol­ley­bal­le­rinnen gewis­ser­massen als ihr Vor­bild. Trotzdem will sie nicht ihre Kar­riere mit deren ver­glei­chen. Sie weiss ihren eigenen Weg zu gehen. Noch vor einem halben Jahr hätte Anika auf die Frage nach ihrem Traum­ziel fol­gen­der­massen geant­wortet: «Mein Traum­ziel ist die Teil­nahme an den olym­pi­schen Spielen im Beach­vol­ley­ball.» Was sich geän­dert hat, ist, dass sie nun durchaus auch in der Halle ähn­lich hohe Ziele ver­folgt und sich alle Optionen offen­lassen möchte. In fünf Jahren will sie mit ihren eigenen Fort­schritten zufrieden sein und den Ehr­geiz zur kon­ti­nu­ier­li­chen Arbeit nicht ver­loren haben, also weiter zu trai­nieren und sich zu ver­bes­sern. Aus-serdem wird sie zu diesem Zeit­punkt ihren Matu­r­aab­schluss in der Tasche haben und hof­fent­lich wissen, was sie aus­bil­dungs­mässig machen möchte. «Ich schreibe sehr gerne und würde später gerne etwas in diese Rich­tung machen, aber in wel­cher Form weiss ich noch nicht,» erzählt die Schü­lerin.