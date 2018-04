«Ich war gezwungenermassen einer der ganz seriösen Rockmusiker»

Musi­ka­lisch waren es vor allem Mundart-Songs, von denen Päuli Hofer angetan war. «Es hat mir unglaub­lich gefallen nicht ein­fach Musik zu machen, son­dern auch etwas zu sagen», erklärt Päuli Hofer. So war es auch eine Mundart-Band, die, nach seiner Zeit in der Band Rave Up, in den 80er Jahren sein erstes Gross­pro­jekt wurde. Mit der Hagel­wätter Blues Band spielte er überall: Open Air St. Gallen, Gurten, Mon­treux, 275 Kon­zerte und zwei Tour­neen. «Wir haben alles gespielt und waren immer auf dem Sprung», erin­nert er sich zurück. Sogar den Sprung in die Hit­pa­rade wurde mit «Tour de Sol» geschafft.

«Für eine Pro­fi­mu­si­ker­kar­riere reichte es aber nicht. Dafür stimmten die Ein­nahmen ein­fach nicht», sagt er. Zwar liefen Kon­zerte in der Region oder Fes­ti­vals immer super, sobald es aber weiter weg­ging, sie allei­niger Act des Abends waren, fehlten schlichtweg die Kon­zert­be­su­cher. «Um sie zu mobi­li­sieren, brauchst du das Radio und dafür wie­derum gute Ver­käufe. Fast schon ein Teu­fels­kreis», sagt Päuli Hofer. «Zudem war ich nie ein Crack am Instru­ment. Ich konnte vieles, Kla­vier, Gitarre, Mund­har­mo­nika, Singen, aber nichts her­aus­ra­gend.»