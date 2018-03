Er war­tet auf sei­ne Chan­ce in den Beach­vol­ley­ball­pro­fi­sport ein­zu­stei­gen: Iri­an Mika, NLA-Aus­sen­an­grei­fer bei Vol­ley Schö­nen­werd, Sportschüler an der Alten Kan­tons­schu­le Aar­au und Mit­glied der Talent School Aar­gau Vol­ley­ball. Der 20-Jäh­ri­ge ist in einer Vol­ley­ball­fa­mi­lie gross gewor­den und erzählt im Inter­view was den Anreiz am Beach­vol­ley­ball für ihn aus­macht, wie ein Spiel­tag in der NLA abläuft und was er nach den bestan­de­nen Maturaprüfungen plant.