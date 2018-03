Die eigent­li­che Gene­ral­ver­samm­lung stand ganz im Zei­chen des Prä­si­den­ten­wech­sels. 81 Stimm­be­rech­tig­te waren in den «Schützen» gekom­men. Spe­zi­ell ist wohl die Tat­sa­che, dass die Ver­samm­lung bereits ab dem Trak­tan­dum Wah­len vom neu­en Prä­si­den­ten geführt wur­de. Durchgeführt wur­de die­se von der neu­en Stadt­rä­tin Suz­an­ne Mar­clay-Merz. Die Wah­len hat­ten mehr sym­bo­li­schen Cha­rak­ter, wur­den doch sowohl der neue Prä­si­dent Fabi­an Koch sowie das neue Vor­stands­mit­glied Suz­an­ne Gal­li­ker mit Akkla­ma­ti­on gewählt.

Der bis­he­ri­ge Prä­si­dent Tho­mas Hil­fi­ker bleibt dem Vor­stand erhal­ten. In sei­nem Jah­res­be­richt streif­te Hil­fi­ker die diver­sen Anläs­se, die ent­we­der selbst orga­ni­siert oder besucht wur­den.

Beson­ders erwäh­nens­wert sei die Akti­on «Schu­le trifft Wirt­schaft». 200 SchülerInnen durf­ten dabei in 28 Unter­neh­men schnup­pern. Die Akti­on wird in die­sem Jahr weitergeführt. An einer Klau­sur­ta­gung wur­de die Aus­rich­tung des Gewer­be­ver­ban­des bis ins Jahr 2025 dis­ku­tiert und ers­te Grund­sät­ze erar­bei­tet. Die­se lau­ten: ver­net­zen, ver­tre­ten und ver­mit­teln. Geplant ist in nächs­ter Zeit auch eine Zusam­men­ar­beit mit dem High­tech-Zen­trum Aar­gau.