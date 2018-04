Improvisorisch komisch

Einmal mehr zeigt sich die Thea­ter­gruppe «Impro­vi­so­risch» von seiner komö­di­an­ti­schen Seite. Im Stück «ab und weg» kommt es in der Woh­nung des Talk­show Mode­ra­tors Vin­zenz Graf zu komi­schen Begeg­nungen und ver­wir­renden Aus­reden, so dass sich alle Betei­ligten nichts mehr wünschten als ein­fach nur ab und weg, zurück in ihr gewohntes Leben.