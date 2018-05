Kantonalschwingfest: Mehr als stiebendes Sägemehl

Schon am Freitag, 1. Juni, ab 18 Uhr, steht der präch­tige Gaben­tempel zur Besich­ti­gung auf dem Fest­ge­lände bei der Schul- und Sport­an­lage Aarau Rohr offen. Dazu spielt die Rog­ge­hu­se­musig auf. Um 18.30 Uhr beginnt im Fest­zelt ein rockiges Unter­hal­tungs­pro­gramm mit diversen ein­hei­mi­schen Bands wie den Cheeky Bad­gers oder Noto­rious. Den Abschluss machen Bonnie & the groove Cats. Am Samstag messen sich in der Arena die Jung­schwinger. Im Fest­zelt steigt am Nach­mittag ein Schwinger-Jass und ab 18 Uhr eine Stu­bete mit den Schwyze­rör­ge­lif­ründe Rams­fluh, dem Brass-Länd­ler­en­semble Gränz­gänger oder den Swiss Ländler Gam­blers.