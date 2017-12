Mit den Weih­nachts­ta­gen soll­ten besinn­li­che Tage vor der Tür ste­hen. Denks­te? Die gröss­te Tages­zei­tung des Aar­gaus star­te­te just in die­ser hei­li­gen Zeit einen Fron­tal­an­griff auf mich. Das was dich nicht kaputt macht – macht dich stark!

Lie­be AZ: Tot­ge­sag­te leben bekannt­lich län­ger! Ich wer­de mei­nen Weg wei­ter­ge­hen und wisst ihr was – ich wer­de wei­ter­hin frech schrei­ben und auf Miss­stän­de hin­wei­sen, die sonst im Ver­bor­ge­nen blei­ben. Ver­gess­lich bin ich trotz mei­nes hohen Alters noch nicht, aber ziem­lich nach­tra­gend.

Auch auf ande­ren «Bau­stel­len» die­ser Welt ist der Frie­de weit weg. Das Lukas-Evan­ge­li­um ist wohl nicht mehr in Mode, des­halb sei es hier wie­der ein­mal auf­ge­führt: «Ehre sei Gott in der Höhe und Frie­de auf Erden und den Men­schen ein Wohl­ge­fal­len.»

Schön wäre es, kann dazu nur bemerkt wer­den. Nicht allen Leu­ten die­ser Welt geht es gut und der Unfrie­de beginnt schon vor der Haus­tür! Die der­zei­ti­gen Kriegs­län­der kön­nen mit allen Fin­gern nicht mehr gezählt wer­den – trau­rig!

Die Fol­ge: Zu vie­le Men­schen sind auf der Flucht und auf der Suche nach eben die­sem Frie­den. Sie wer­den