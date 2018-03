Anläss­lich der Eröff­nungs­fei­er trat Gemein­de­am­mann Tobi­as Leu­thard noch­mals auf den stei­ni­gen Weg die­ses Baus ein. Bis zuletzt ging immer wie­der etwas dane­ben. Sogar bei der abschlies­sen­den Schlüsselübergabe. Die­se erfolg­te in Form einer Mam­mut­fla­sche Wein. Da die Künstlerin, wel­che die Fla­sche mit dem neu­en Bau­werk «beglücken» soll­te, eine ver­al­te­te Vor­la­ge des Gebäu­des hat­te, muss­ten auf bei­den Fla­schen die Sujets im letz­ten Moment aus­ge­tauscht wer­den. Schliess­lich klapp­te doch noch alles und das ist typisch für den Bau.

Trotz sehr stei­ni­gem Weg ent­stand letzt­lich das, was wirk­lich allen nützt. Es ist kein Prunk­bau, aber sowohl für den Werk­hof als auch für die Feu­er­wehr ein zeit­ge­mäs­ser Rückzugsort, wo es sich in Ruhe arbei­ten lässt. Die Platz­ver­hält­nis­se sind den Ansprüchen ange­passt wor­den. Abschlies­send lässt sich sagen, dass es gar nicht so schlecht war, eini­ges vor dem Bau näher abzu­klä­ren und eine Zeit­ver­zö­ge­rung in Kauf zu neh­men. So ent­stand letzt­lich zwar kein Luxus­bau, aber doch etwas, das den Auf­ga­ben des Werk­hofs und der Feu­er­wehr gerecht wird. Zur Erin­ne­rung: Die alte Anla­ge wur­de vom Amt für Wirt­schaft als ungenügend taxiert.