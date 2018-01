Der Sturm­wind «Burg­lind» hat uns wie­der ein­mal die Augen geöff­net. Gegen die Natur­ge­wal­ten ist kein Kraut gewach­sen. Gegen­über dem letz­ten gros­sen Sturm Lothar hat sich den­noch etwas ver­än­dert: Wir konn­ten uns bes­ser vor­be­rei­ten. Unse­re Meteo­ro­lo­gen sind heu­te in der Lage, die Wet­ter­ka­prio­len ziem­lich genau und vor allem früh­zei­tig vor­aus­zu­sa­gen. Viel mehr als die losen Gegen­stän­de zu befes­ti­gen, kön­nen wir aller­dings nicht tun und so sind eben jeweils Schä­den vor­pro­gram­miert.

Aber Hand aufs Herz: Gegen­über dem Lothar kamen wir noch glimpf­lich davon. Ich weiss natür­lich auch, dass dies kein Trost für jene ist, die es här­ter traf. Zum Glück sind wir aber hier­zu­lan­de sehr gut ver­si­chert, so dass so ziem­lich alles wie­der gut kom­men dürf­te.

Ich trau­te mei­nen Augen nicht, als ich nur zwei Tage nach «Burg­lind» las, dass kein Zusam­men­hang mit dem Kli­ma­wan­del bestehe und es schon frü­her sol­che Stür­me gab. Welch «wei­se» Fest­stel­lung!

Prompt reagiert hat der US-Prä­si­dent, in dem er bekannt­gab, dass jetzt mit Mee­res-Ölbohr­platt­for­men auf­ge­rüs­tet wer­de. Offen­bar ist die Ölka­ta­stro­phe von 2010 bereits ver­ges­sen. Die Ölpest im Golf von Mexi­ko wur­de durch die Explo­si­on der Ölbohr­platt­form Deep­wa­ter Hori­zon am 20. April 2010 aus­ge­löst und war eine der schwers­ten Umwelt­ka­ta­stro­phen die­ser Art. Die aus dem Bohr­loch im Macon­do-Ölfeld in den Golf von Mexi­ko aus­ge­tre­te­ne Ölmen­ge wird auf 800 Mil­lio­nen Liter geschätzt. Unse­re Umwelt hat’s irgend­wie geschluckt – doch sie blu­tet und wird sich rächen!