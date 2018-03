Der Land­an­zei­ger hat­te nichts zu suchen am Mord­pro­zess von Rup­pers­wil, denn Sen­sa­ti­ons­ha­sche­rei überlassen wir ger­ne ande­ren. Der in Ober­ent­fel­den auf­ge­wach­se­ne Gerichts­prä­si­dent Dani­el Aesch­bach lei­te­te den heik­len Pro­zess her­vor­ra­gend.

Weni­ger gut kam die Ver­tei­di­gung weg – ja sie war sogar skan­da­lös. Wenn man plötz­lich die Opfer zu Tätern machen will – in so einem kla­ren Fall – dann weiss ich wirk­lich nicht, was in die­ser Frau vor­geht. Natürlich soll­te eine Ver­tei­di­gung den Man­dan­ten ver­tre­ten und für die­sen etwas her­aus­ho­len. Aber doch nicht so. Würde es nach ihr gehen, könn­te der Vier­fach­mör­der nach guter Führung und nach Abzug der bereits abge­ses­se­nen Haft schon in 15 Jah­ren wie­der unter uns sein. Mich schau­dert vor die­ser Sze­ne­rie.

Die­se Ver­tei­di­ge­rin müsste sich ein­mal in die Ange­hö­ri­gen der Opfer hin­ein­den­ken oder sich vor­stel­len, wenn das Ver­bre­chen in ihrer Fami­lie pas­siert wäre. Würde sie dann auch so human reagie­ren? Wenn ja, soll sie den Vier­fach­mör­der nach einer even­tu­el­len Haft­ent­las­sung doch gleich bei sich auf­neh­men. Skan­da­lös sind auch ihre Pau­schal­rund­schlä­ge. Die Behör­den und die Medi­en gehö­ren da natürlich ein­mal mehr zu den Vor­ver­ur­tei­lern und zu den Bösen. Dabei haben sich die Medi­en mehr­heit­lich zurückgehalten. Natürlich wur­de über das Straf­mass spe­ku­liert, was auch rich­tig ist.