Museumstag in Oberentfelden verbunden mit Buchvernissage

Seit fünf Jahren exis­tiert auch in Ober­ent­felden ein Museum und zwar mit dem Indus­trie­mu­seum ein ganz spe­zi­elles. Dass sich dieses Museum dann auch noch in alten Indus­trie­räumen – näm­lich in der alten Bürs­ten­fa­brik Walther – befindet, ist noch das Tüpf­chen auf dem i.