Musikfestival Melodyaarau – Worldmusic trifft Klassik

Vivaldis «Die vier Jah­res­zeiten» mit Akkor­deon? Das geht! Erfah­rene Kon­zert­gän­ge­rinnen werden am Frei­tag­abend neue Welten in den scheinbar so bekannten Vio­lin­kon­zerten ent­de­cken, wenn der vir­tuose Akkor­deo­nist Srdjan Vuka­si­novic zusammen mit dem Klassik Nuevo Orch­stra Vivaldis Werk neu erklingen lässt. Die «Night of Melody» am Sams­tag­abend ver­spricht ein abso­luter Höhe­punkt zu werden: Der US-Ame­ri­ka­ni­sche Soul-Sänger und Gitar­rist Raoul Midón, 2017 nomi­niert für einen Grammy, gibt erst­mals ein Kon­zert im Aargau. Zusammen mit dem Klassik Nuevo Orchestra ver­mi­schen sich Klassik-Tunes mit herz­er­wär­mendem Soul.

Am Sonntag erwartet Sie ein beson­derer Hör­ge­nuss mit einer der bekann­testen Fado­sän­ge­rinnen Por­tu­gals, Carminho. Die bit­ter­süsse Melan­cholie des Fado­ge­sangs erhält durch die orches­tralen Arran­ge­ments des Argovia Phil­har­monic eine selten gehörte Textur, die Farben der Strei­cher und Bläser ver­ei­nigen sich mit der por­tu­gie­si­schen Gitarre und dem aus­drucks­starken Timbre der Haupt­ak­teurin.

Die in der Region bekannte Band «Unique» sorgt nach den Kon­zerten am Freitag und Samstag für Par­ty­stim­mung in der Reit­halle und lädt zum Tanz. Aber das ist noch nicht alles! Am Sams­tag­nach­mittag können Sie der «Pia­nost­reet» folgen und 12 halb­stün­digen Tas­ten­kon­zerten lau­schen.