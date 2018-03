Die ers­te Ver­an­stal­tung am 23. Sep­tem­ber 1966 war ein Vor­trag von Robert Stä­ger über «Kul­tur und Unkul­tur im Dor­fe». Die letz­te Vor­stel­lung von Pro­En­di­veld war das Advents­kon­zert mit dem aar­au­er Chor «Chor&Bündig» am 3. Dezem­ber 2017 in der katho­li­schen Kir­che in Ober­ent­fel­den. Die Auf­ga­ben sind immer mehr auf weni­ge Schul­tern ver­teilt wor­den wobei die gröss­te Last von Co-Prä­si­den­tin Nata­lie Bütikofer getra­gen wur­de. Sie war der­mas­sen enga­giert und aus­ge­las­tet, dass es ihr manch­mal fast zu viel gewor­den ist. Lei­der hat­te sich der Vor­stand im 2017 ent­schei­den müssen für das Jahr 2018 kei­ne Ver­an­stal­tun­gen mehr anzu­bie­ten. Auch muss­te ent­schie­den wer­den, dass der Vor­stand an der GV 2018 geschlos­sen zurückzutreten wird. Kyburz stell­te die offe­ne Fra­ge in die Run­de, ob in der heu­ti­gen Zeit die­se Art von loka­lem Kul­tur­ange­bot noch gefragt oder mög­lich ist. Am 16. März 2018 war also die letz­te GV von Pro­En­di­veld. Die abtre­ten­den Vor­stands­mit­glie­der wur­den mit gros­sem Applaus ver­ab­schie­det und beschenkt. Zum Aus­klang der GV wur­den eine rie­sen Anzahl von Bil­dern zu Pro­En­di­veld-Anläs­sen gezeigt.