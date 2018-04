Nachteile in der Pensionskasse bei mehreren Jobs?

FRAGE | Ich arbeite in einem Teil­zeit­pensum von 60 % in der Pflege und bin zum Aus­gleich in einem Fit­ness­studio als Ins-truktorin mit einem Pensum von 20 % ange­stellt. In meinem Pfle­ge­beruf erreiche ich das BVG-Minimum und bin in der Pen­si­ons­kasse ver­si­chert. Ich mache mir Sorgen, weil ich trotz 80 %-Pensum so schlecht ver­si­chert bin, nur weil ich zwei -Arbeit­geber habe. Muss ich das hin­nehmen?