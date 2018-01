Mit der neu­en Spi­tal­ver­ord­nung sol­len in den Aar­gau­er Spitälern ab Janu­ar 2018 drei­zehn Behand­lun­gen und Unter­su­chun­gen ambu­lant durchgeführt wer­den. Der Regie­rungs­rat will mit die­ser Mass­nah­me sowohl einem Patientenbedürfnis nach­kom­men als auch das Effi­zi­enz­po­ten­zi­al in der Gesund­heits­ver­sor­gung wei­ter ausschöpfen. Auf der Lis­te der ambu­lan­ten Ein­grif­fe, die in der neu­en Spi­tal­ver­ord­nung fest­ge­legt sind, fin­den sich unter ande­rem Behand­lun­gen und Unter­su­chun­gen an Herz, Blutgefässen, Händen und Füssen, Leis­ten und Kni­en.