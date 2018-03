Neue­run­gen gibt es nicht nur im Prä­si­di­um, son­dern auch im Vor­stand: Jas­ka Gra­ef (Manor Aar­au) wur­de als Vor­stands­mit­glied ver­ab­schie­det, neu in den Vor­stand gewählt wur­den Bru­no Eichen­ber­ger (Manor Aar­au) und Alex­an­der Schi­b­li (Coop City Aar­au). Grund zur Freu­de gab auch die Begrüssung von neu­en Mit­glie­dern: Das Fit­ness­cen­ter Step by Step, Ado­nis Nut­ri­ti­on & Coa­ching und die Nes­pres­so Bou­tique ver­stär­ken die IG City-Märt, die neu 25 Mit­glie­der zählt. Eini­ge Ver­än­de­run­gen gab es bei bestehen­den Mit­glie­dern: Charles Vöge­le wur­de zu OVS Fashion, der Her­ren Glo­bus wur­de zu Glo­bus, Coop City baut bis im Novem­ber 2018 das gan­ze Waren­haus um und Cali­da hat den Cali­da Store von Sil­via Ren­old, die in Pen­si­on ging, übernommen. Eben­falls erwäh­nens­wert ist, dass Läder­ach intern zur Filia­le des Jah­res gewählt wur­de.

Eine wei­te­re Neu­ig­keit dürfe vor allem Spiel­be­geis­ter­te inter­es­sie­ren: «Geo­caching», die Out­door-Schatz­su­che mit GPS-taug­li­chen Gerä­ten, führt neu auch in den City-Märt: irgend­wo ist ein Geo­cache ver­steckt! Wäh­rend die Suche nach die­sem Stand­ort sicher Spass macht, braucht man nach High­lights im Jah­res­ka­len­der des City-Märt nicht lan­ge zu suchen: Jani­ne Eris­mann kündigte die Akti­vi­tä­ten für das Jahr 2018 an und liess aus­ser­dem in einem Rückblick das Jahr 2017 Revue pas­sie­ren. A pro­pos Blick zurück: Die Weih­nachts­be­leuch­tung beim Durch­gang zur Kasi­no­stras­se wur­de von den Mit­glie­dern sehr gelobt.