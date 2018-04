«Notfallpraxis am Bahnhof» wird zu «KSA Praxiszentrum»

Per 1. April 2018 wurde die KSA Not­fall­praxis am Bahnhof von der kom­plexen Spi­tal­um­ge­bung getrennt und in eine sepa­rate Akti­en­ge­sell­schaft mit ver­ein­fachten und pati­en­ten­ori­en­tierten Pro­zessen und Struk­turen über führt. «Wir passen die Füh­rungs­struktur und Pro­zesse, aber auch das Dienst­leis­tungs­an­gebot an die Bedürf­nisse der Pati­enten an», erklärt Robert Rhiner, CEO des Kan­tons­spi­tals Aarau. So können Pati­en­tinnen und Pati­enten ohne Haus­arzt künftig das Angebot des Pra­xis­zen­trums am Bahnhof nutzen. «Wir enga­gieren uns damit aktiv gegen den Haus­ärz­te­mangel im Kanton», hält der KSA-CEO fest.

Das bis­he­rige Leis­tungs­an­gebot bleibt bestehen und wird ergänzt. Pati­en­tinnen und Pati­enten können mit oder ohne Ter­min­ver­ein­ba­rung das KSA Pra­xis­zen­trum auf­su­chen. Eine wesent­liche Haupt­funk­tion bleibt die Entlas- tung des Zen­trums für Not­fall­me­dizin am KSA.

«Viele Not­fall­kon­sul­ta­tionen benö­tigen keine Spi­tal­in­fra­struktur und können im Pra­xis­zen­trum gut und kos­ten­günstig behan­delt werden», erklärt Robert Rhiner.