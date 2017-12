End­lich hat es auch in der Hal­le wie­der ein­mal geklappt mit einem Sieg gegen den Liga­krö­sus aus Jona. Seit dem Erfolg in der Qua­li­fi­ka­ti­on der vor­letz­ten Hal­len­sai­son muss­ten die Ober­ent­fel­de­rin­nen in den Duel­len mit Jona den Platz jeweils als Ver­lie­re­rin­nen ver­las­sen.

Am Sonn­tag hat sich das nun geän­dert. Bereits der Start in die Par­tie gegen Jona gelang dem Team um Cap­tain Sabri­na Sie­gen­tha­ler wie gewünscht. «Wir haben gut ser­viert, hat­ten die Annah­me im Griff und konn­ten eini­ge schö­ne Spielzüge zei­gen. Das war wirk­lich ein guter Start», so Sie­gen­tha­ler. Die Kon­se­quenz: Der ers­te Satz ging mit 11:7 an Ober­ent­fel­den-Amsteg.