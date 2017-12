Die Öffnungszeiten der Gemein­de­ver­wal­tung und Pikett­dienst des Bestat­tungs­amts zwi­schen Weih­nach­ten und Neu­jahr sind wie folgt:

Die Büros der Gemein­de­ver­wal­tung blei­ben zwi­schen Weih­nach­ten und Neu­jahr, d.h. vom Sams­tag, 23. Dezem­ber 2017 bis und mit Diens­tag, 2. Janu­ar 2018 geschlos­sen.

Für Todesfälle besteht beim Bestat­tungs­amt ein Pikett­dienst. Tel. 062 834 74 11 gibt Aus­kunft.

Keh­richt- und Grünabfuhr über die Fest­ta­ge

Über die Fest­ta­ge fin­det am Don­ners­tag, 28. Dezem­ber 2017 die Keh­richt­ab­fuhr statt. Die Grünabfuhr wird am Mitt­woch, 27. Dezem­ber 2017 durchgeführt. Die Grünabfuhr vom 3. Janu­ar 2018 fällt ersatz­los aus. Am 3. Janu­ar 2018 wird die Papier­ab­fuhr im Dorf­teil West durchgeführt.

Der Gemein­de­rat dankt für Ihr Verständnis. Er wünscht der Bevölkerung fro­he Fest­ta­ge und ein gutes neu­es Jahr.