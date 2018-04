POS ist tot, es lebe der POM!

Die neue Top-Pharm Apo­theke in Erlins­bach schliesst eine wich­tige Ange­bots­lücke. Zwar hatte Erlins­bach bisher eine Dro­gerie, diese kann jedoch nicht das ganze Arz­nei­mit­tel­sor­ti­ment abde­cken. Das Ladenbau-Kon­zept der neuen Apo­theke ist absolut neu­artig. Phar­ma­Su­isse-Prä­si­dent Fabian Vau­cher erklärt: «Der POS (Point of Sale) ist tot. Es lebe der POM (Point of Mee­ting).» Damit spricht er die wohl inno­va­tivste Neue­rung der Apo­theke an: die Ver­kaufs­theke wurde bewusst weg­ge­lassen. Das Ziel ist es, dass die Ange­stellten die Kunden in der Apo­theke treffen und nicht wie gewohnt an der Ver­kaufs­theke. Das offene Laden­kon­zept ist deut­lich kun­den­ori­en­tierter. Falls ein Kunde ein pri­vates Gespräch mit einem Ange­stellten der Apo­theke führen möchte, besteht die Mög­lich­keit, sich in ein sepa­rates Bera­tungs­zimmer zurück­zu­ziehen.