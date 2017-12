In den letz­ten drei Wochen weil­te ich in Süd­ame­ri­ka. Dass dort die Kor­rup­ti­on hoch ist, weiss man. Die Löh­ne sind eben sehr tief und da pro­biert selbst der Poli­zist, noch etwas zusätz­lich zu ver­die­nen. Da wird ver­ständ­li­cher­wei­se jede Mög­lich­keit genutzt, irgend­wie zu Geld zu kom­men, denn da gehts oft ums Über­le­ben. Das ist nach­voll­zieh­bar, wenn man bedenkt, dass ein Gärt­ner in Para­gu­ay zehn Fran­ken im Tag ver­dient. Wenn der nun noch ein paar Hanf­pf­an­zen hin­ter dem Haus hoch­zieht, ist das nor­mal. In der Schweiz wäre das schon ein Skan­dal.

Aber hat die Schweiz punk­to Kor­rup­ti­on, ille­ga­lem Geld­ver­die­nen und Geld­wä­sche­rei wirk­lich so eine weis­se Wes­te? Ich den­ke, dass es hier nicht so aus­ge­prägt und offen­sicht­lich abläuft, aber dass auch hier nicht alles so super­kor­rekt ist, wie das immer dar­ge­stellt wird. Ab und zu wird ein schwar­zes Schaf geop­fert. In der Regel exis­tie­ren da stets noch wei­te­re Hin­ter­män­ner oder auch -frau­en? In den Pana­ma Papers sind offen­sicht­lich auch etlich Schwei­zer in Geld­wä­sche­rei­af­fä­ren ver­wi­ckelt. Die Ver­haf­tung eines Man­nes aus der Regi­on Zofin­gen letz­te Woche in Süd­ame­ri­ka spricht da eine deut­li­che Spra­che.

Dass die­ser da allein agiert hat und eine abso­lu­te Aus­nah­me ist, glau­ben wohl nur die sehr Nai­ven. Die Gesetz­ge­bung in der Schweiz ist klar, aber auch hier­zu­lan­de hal­ten sich wie über­all nicht alle an die Geset­ze. Die­se wer­den nicht sel­ten aus­ge­hölt und unter­gra­ben.