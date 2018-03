Die Pro­be­zeit wur­de im Arbeits­ver­trag auf zwei Mona­te fest­ge­setzt und begann am Tag des Stel­len­an­tritts. Ohne ihre krank­heits­be­ding­ten Abwe­sen­hei­ten hät­te sie am 8. März 2018 geen­det. Ihre Fehl­ta­ge ver­län­ger­ten sie aber um vier Tage bis am 12. März. Die Kündigung wur­de Ihnen also am letz­ten Tag der Pro­be­zeit aus­ge­hän­digt. Es galt des­halb noch die sie­ben­tä­gi­ge Kündigungsfrist.