Den Toten Gerech­tig­keit wie­der­fah­ren zu las­sen, indem er deren Mör­der zur Stre­cke bringt: Auf die­ser Mis­si­on bewegt sich Luc Con­rad auch in der sechs­ten Staf­fel von «Der Bestat­ter». So begibt er sich in die Welt des Schla­gers, wo die besun­ge­ne hei­le Welt mit der bru­ta­len Rea­li­tät kon­tras­tiert. Zusam­men mit Anna-Maria Gio­va­no­li trifft er in einem Casi­no auf mör­de­ri­sche Geld­gier. Und die Riva­li­tät zwei­er Fuss­ball­clubs führt vom Rasen zu einer blu­ti­gen Fort­set­zung in die Kata­kom­ben des Brüggli­feld-Sta­di­ons. Das Opfer ist ein Schieds­rich­ter.