Region Aarau: Im Brennpunkt des Orientierungslaufes

Nun wird die Umge­bung von Aarau am Ende der Som­mer­fe­rien wieder zur Hoch­burg des (natio­nalen) OL-Sports. Die beiden Ver­eine OLG Suhr und OLG Köl­liken orga­ni­sieren mit­ein­ander den Aar­gauer 3-Tage-OL, einen Anlass mit Tra­di­tion. Es han­delt sich näm­lich um den ein­zigen Schweizer Mehr­tage-OL, der seit 1974 prak­tisch in jedem Jahr zur glei­chen Zeit statt­findet. Bei der Erstaus­tra­gung Mitte Juli 1974 durch die OLG Suhr (damals noch OLG ATV Suhr) war der Treff­punkt für die erste Etappe die Kunst­eis­bahn Aarau beim Vita Par­cours mit Gar­de­robe im freien Wald. Die Infor­ma­tionen für die Etappen zwei und drei erfuhr man erst hier. Starten konnte man in acht Kate­go­rien, wahr­schein­lich in den Wäl­dern Göhn­hard und Dis­tel­berg.