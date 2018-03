ANTWORT | Auch wenn Ihre Frau kei­ne aus­ser­ge­richt­li­chen Ver­gleichs­ge­sprä­che führen will, kön­nen Sie das Schei­dungs­ver­fah­ren ein­lei­ten. Sie haben dazu zwei Alter­na­ti­ven zur Aus­wahl: Unter der Vor­aus­set­zung, dass Ihre Frau wenigs­tens eine Teil­ver­ein­ba­rung unter­zeich­net, in der sie bestä­tigt, die Schei­dung eben­falls zu wol­len und den Ent­scheid über die Neben­fol­gen dem Gericht zu überlassen, kön­nen Sie das Schei­dungs­be­geh­ren umge­hend bei Gericht ein­rei­chen. Ist Ihre Frau auch dazu nicht bereit, kön­nen Sie nach Ablauf der zwei­jäh­ri­gen Tren­nungs­frist aktiv wer­den. Die­se Tren­nungs­zeit begann mit Ihrem Aus­zug im Som­mer 2016, den Sie not­falls mit Bestä­ti­gun­gen Ihrer Kol­le­gen, einer Hotel­rech­nung oder einer Adress­än­de­rung bei der Post bewei­sen könn­ten. In Ihrem Schei­dungs­be­geh­ren müssen Sie dem Gericht bean­tra­gen, wel­che Neben­fol­gen Ihre Schei­dung haben soll. Das Gerichts­ver­fah­ren läuft anschlies­send in bei­den Fäl­len ähn­lich ab. Das Gericht wird Sie zur Ein­zah­lung eines Gerichts­kos­ten­vor­schus­ses auf­for­dern und Sie nach dem Zah­lungs­ein­gang zu einer Ver­hand­lung ein­la­den.