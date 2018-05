Schlossrueder turnten mit Erfolg

Tags darauf am Sonntag, trat dann Lars Gloor vom STV Schloss­rued an den Aar­gauer Meis­ter­schaften der Gerä­te­turner in der Kate­gorie 4 zum Wett­kampf an. Nach einem ent­täu­schenden letzten Wett­kampf wollte Lars unbe­dingt etwas gut­ma­chen. Und wie er das tat, war beein­dru­ckend. Er zeigte von Beginn weg einen kon­zen­trierten und sou­ve­ränen Wett­kampf und holte sich an jedem Gerät Noten zwi­schen 9.05 und 9.40 Punkten. Mit einer Stei­ge­rung von über 2.20 Punkten gegen­über dem letzten Wett­kampf wartet man gespannt auf die Rang­ver­kün­di­gung. Als dann Lars im fan­tas­ti­schen 3. Rang von 35 Tur­nern aus­ge­rufen wurde, war die Freude riesig und er nahm die Medaille mit Stolz ent­gegen.

Ein erfolg­rei­ches Wochen­ende ging somit zu Ende. Den nächsten Ein­satz haben dann unsere kleinsten Kunst­turner bereits am Pfingst­samstag an den Mit­tel­län­di­schen Meis­ter­schaften in Liestal.