Zuerst mit den Fahr­rad eine ele­gan­te Wen­de, dann ein rasan­ter Spurt über das gesam­te Spiel­feld, noch­mals eine kur­ze Dre­hung… und schon fin­det der von der Teamgefährtin zuge­spiel­te Ball via Vor­der­rad den Weg ins geg­ne­ri­sche Tor! Sol­che oder ähnliche Sze­nen konn­ten die zahl­reich erschie­ne­nen Zuschau­er am Weih­nachts­tur­nier zu Hauf beklat­schen. In der Kate­go­rie U13 wuss­ten aus Schöftler Sicht vor allem zwei Mädchen zu gefal­len und hol­ten sich den zwei­ten Schluss­rang! Trotz Unge­schla­gen­heit muss­te die Mann­schaft Schöftland 1 zwar am Ende des Tur­niers den bei­den Oftrin­ger Kna­ben Tim Schal­ler und Dani­el Mey­er den Vor­tritt las­sen. Nach­dem sich die bei­den Mann­schaf­ten im Direkt­du­ell 0:0 getrennt hat­ten, fehl­ten Anna Lüscher und Vale­rie Suter am Schluss ledig­lich 2 Punk­te zum Tur­nier­sieg, da Oftrin­gen einen Match­ge­winn mehr auf dem Kon­to hat­te.