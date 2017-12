Schul­lei­ter Die­ter und Karin Lüscher und das gesam­te Kara­te-Leh­rer-Team der Kampf­sport­schu­le Aar­au unter der Lei­tung von Micha­el Wald­mei­er und Tom­my Schei­deg­ger sind stolz und freu­en sich sehr über die­se ver­dien­ten Prüfungserfolge. Die Schwarzgurtprüfungen sind vom tra­di­tio­nel­len Sho­to­kan Kara­te, des welt­weit am meis­ten prak­ti­zier­ten Kara­te­stils, der auch an der Kampf­sport­schu­le Aar­au trai­niert wird. Die Prüfungen fan­den auf sehr hohem Niveau statt; die Anfor­de­run­gen waren in körperlicher und men­ta­ler Hin­sicht sehr hoch.