S’Grosi feiert ihren 100. Geburtstag

Eli­sa­beth Krä­hen­bühl ist noch kein Jahr im Pfle­ge­heim Herosé zu Hause. In der Hin­teren Vor­stadt auf­ge­wachsen, wohnte sie die letzten 34 Jahre an der Rüt­matt­strasse, war dort im Team des ABAU-Stüblis und genoss die wun­der­schöne Umge­bung der Telli. Dort wie auch nun im Pfle­ge­heim Herosé ist Eli­sa­beth Krä­hen­bühl bekannt für das Vor­tragen von Gedichten. «Ich mag Gedichte und lernte immer schon sehr ring aus­wendig. Im Moment lerne ich Gedichte von Fried­rich Walti», sagt Eli­sa­beth Krä­hen­bühl bewies ihre «Aus­wen­dig­lern­künste» mit einem zwei­mi­nü­tigen Gedichts­vor­trag, ihrem Lieb­lings­ge­dicht, in dem es ums Altern geht. Ihre Gäste, unter denen auch Stadtrat Daniel Sie­gen­thaler sass, waren platt und applau­dierten begeis­tert. «Schön, dass Sie auch mit 100 Jahren noch so fit sind», freut sich Daniel Sie­gen­thaler für sie und Eli­sa­beth Krä­hen­bühl ent­gegnet: «Aber sehen Sie», sie zeigt auf ihre Haare, «die sind von selbst gekommen. Die sind nicht gefärbt.»