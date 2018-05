Sieben «Böse» stechen heraus

Titel­ver­tei­diger ist der Solo­thurner Bruno Gisler. Aber die Aar­gauer Spit­zen­schwinger, ange­führt von Nick Alpiger, wollen sich in diesem Jahr nicht lumpen lassen. Alpiger fei­erte am Wochen­ende in Bött­stein seinen ersten Sai­son­sieg. Eben­falls in guter Ver­fas­sung befindet sich Patrick Räb­matter, der schon zwei Regio­nal­feste gewann. Doch Gisler bleibt auch in seinem letzten Akti­vjahr ein unbe­quemer Her­aus­for­derer für die Aar­gauer «Bösen». Der Solo­thurner Leader stand bei seinem ersten Kranz­fest in diesem Jahr, dem Zür­cher «Kan­to­nalen», gleich im Schluss­gang. Ent­spre­chend brauchts am 3. Juni in Aarau Rohr auch eine gute Leis­tung der wei­teren Aar­gauer «Eid­ge­nossen» Chris­toph Bieri, David Schmid und Mario Thürig.