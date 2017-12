Im Kan­ton Aar­gau wei­chen die durch­schnitt­li­chen Sozi­al­hil­fe­quo­ten in klei­nen Gemein­den deut­lich von den­je­ni­gen in grösseren Gemein­den mit Zen­trums­funk­ti­on ab. In den Gemeindegrössenklassen bis 4999 Ein­woh­ner vari­iert die Quo­te zwi­schen 1,2 und 1,6 Pro­zent, in der Klas­se von 5000 bis 9999 Ein­woh­ner steigt sie dann auf 2,9 Pro­zent. In der Klas­se mit über 20’000 Ein­woh­ner beträgt die Quo­te 3,3 Pro­zent und liegt damit nahe dem gesamt­schwei­ze­ri­schen Mit­tel. Auch bei den Bezir­ken zei­gen sich deut­li­che regio­na­le Unter­schie­de. Die Sozi­al­hil­fe­quo­ten lie­gen zwi­schen 1,3 Pro­zent im Bezirk Muri und 3,0 Pro­zent im Bezirk Aar­au. Sozi­al­hil­fe­quo­ten über dem Kan­tons­durch­schnitt haben die Zen­trums­be­zir­ke Baden (2,4 Pro­zent), Zofin­gen (2,6 Pro­zent) und Kulm (2,5 Pro­zent).