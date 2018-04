Spannende öffentliche Stadtführungen

Samstag, 5. Mai, 13 Uhr, Dauer etwas mehr als eine Stunde, Kosten 15 Franken

Die Stadt­füh­rung für Kurz­ent­schlos­sene am ersten Samstag im Monat findet guten Anklang und wird rege genutzt. Das Angebot richtet sich bei­spiels­weise an Hotel­gäste, die nach einem Pro­gramm für den Sams­tag­nach­mittag Aus­schau halten, oder an Markt­be­su­cher, die nach dem Ein­kauf den Wunsch haben, die Stadt zu besich­tigen. Eine Anmel­dung ist bei diesem Stadt­rund­gang nicht erfor­der­lich, jedoch erwüncht. Inter­es­sierte finden sich ein­fach um 13 Uhr beim Treff­punkt aarau info, Metz­ger­gasse 2, ein.