Der 4. Aar­au­er Der­by-Sieg in Fol­ge stand mehr als je zuvor auf Mes­sers Schnei­de. Dabei schwan­te den mit­ge­reis­ten Aar­au­ern Mit­te zwei­tes Drit­tel Böses. 1:3 lag ihre Mann­schaft zurück und war damit noch gut bedient, ehe die Kan­tons­haupt­städ­ter vor dem zwei­ten Wech­sel in Über­zahl auf ein Tor ver­kür­zen konn­ten. Nach Stol­ten­bergs Aus­gleich zum 3:3 wog­te das Duell der Auf­stei­ger im Schluss­ab­schnitt hin und her. Es ent­wi­ckel­te sich ein offe­ner Schlag­ab­tausch mit Chan­cen hüben wie drü­ben. Ein Kri­mi, den man oben auf der Tri­bü­ne den­noch nicht voll­ends genies­sen konn­te. Zu gross war die Anspan­nung, denn der Ablauf war fort­an immer der glei­che: Baden leg­te vor, Aar­au leg­te nach. Nach dra­ma­ti­schen 60 Minu­ten ging es in die nicht min­der span­nen­de Ver­län­ge­rung.