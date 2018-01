Bei der drit­ten Aus­ga­be des Ten­nis Pro Open Aar­gau hal­ten die Orga­ni­sa­to­ren am bewähr­ten Rezept der letz­ten Jah­re fest. Auch in die­sem Jahr begin­nen die Matches in der Haupt­kon­kur­renz ab Diens­tag jeweils am Nach­mit­tag. Die Spiel­ta­ge enden dann mit einer Night Ses­si­on, wobei das attrak­tivs­te Spiel des Tages um 19 Uhr begin­nen wird. «So kön­nen die Ten­nis­fans aus der Regi­on auch am Abend nach der Arbeit noch zu uns nach Ober­ent­fel­den kom­men und ein tol­les Ten­nis­match ver­fol­gen», so Blat­ter.

Für die Zuschau­er steht auch in die­sem Jahr wie­der eine Tri­bü­ne bereit, die garan- tiert eine opti­ma­le Sicht auf den Cen­ter Court bie­tet. Noch steht das Teil­neh­mer­feld der drit­ten Aus­ga­be des Ten­nis Pro Open Aar­gau, das vom Swiss­los Sport­fonds Aar­gau, sowie von der Aar­gaui­schen Kan­to­nal­bank und Swiss Ten­nis gross­zü­gig unter­stützt wird, nicht defi­ni­tiv fest. Es wer­den aber mit Sicher­heit auch dies­mal wie­der abso­lu­te Spit­zen­spie­ler aus dem In- und Aus­land auf­lau­fen.