Was der Stadt­rat zu die­sem Zeit­punkt nicht ahn­te, ist, dass sich noch am sel­ben Abend HRS und meinstadion.ch zusam­men­set­zen würden. Und plötz­lich steht auch ein Plan C im Raum. «In einem kon­struk­ti­ven Gespräch ist man übereingekommen, die Mög­lich­keit einer Zwi­schen­fi­nan­zie­rung ver­tieft zu prüfen. Die­se Zwi­schen­fi­nan­zie­rung soll es ermög­li­chen, den Sta­di­on­bau vom Vor­lie­gen von rechts­kräf­ti­gen Bau­be­wil­li­gun­gen von Hoch­häu­sern zu ent­kop­peln. Damit könn­te mit dem Bau des Sta­di­ons begon­nen wer­den, auch wenn für die Hoch­häu­ser noch kei­ne Bau­be­wil­li­gung vor­liegt», heisst es in der Medi­en­mit­tei­lung vom Diens­tag­abend. Wei­te­re Gesprä­che zur Prüfung einer Zwi­schen­fi­nan­zie­rung sol­len fol­gen, an denen sol­len dann auch die Stadt Aar­au und die FC Aar­au AG teil­neh­men.