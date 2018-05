«Streetfooddays on Tour» wieder in Aarau

Auch das süsse Wohl soll nicht zu kurz kommen mit haus­ge­machten Cup­cakes, Frozen Joghurt oder Crêpes. Regio­nales Bier und Fancy Drinks werden an der Bar ange­boten und die vielen Sitz­plätze laden zum Ver­weilen ein.

Der Markt auf dem Gelände der Markt­halle in Aarau ist mit seinen Essens­ständen, Gar­kü­chen, Bars und Foodtrucks am Freitag von 17 bis 23 Uhr, am Samstag von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Der Ein­tritt ist kos­tenlos. Wei­tere Infor­ma­tionen unter www.streetfooddays.ch.