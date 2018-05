«Swiss Faustball MVP-Award» wird lanciert

In vielen grossen Sport­ligen dieser Welt ist es zur Tra­di­tion geworden, am Ende der Saison die wert­vollsten Spie­le­rinnen und Spieler, die soge­nannten MVP (Most Valu­able Player) aus­zu­zeichnen. Auch im Schweizer Faust­ball wurden schon Trainer, sowie Spie­le­rinnen und Spieler des Jahres aus­ge­zeichnet – damals in Form von Publi­kums­ab­stim­mungen. In der kom­menden Feld­saison werden nun erst­mals sowohl bei den Män­nern als auch bei den Frauen die wert­vollsten Akteure von einer Fach­jury gewählt. Neben dem Gewinn einer Tro­phäe ist die Aus­zeich­nung mit 500 Franken dotiert.

«Mit dieser MVP-Wahl wollen wir die natio­nale Meis­ter­schaft in der höchsten Spiel­klasse auf­werten und einen wei­teren Anreiz schaffen», sagt Hans­peter Brigger, Chef Leis­tungs­sport von Swiss Faust­ball. «Es liegt mir am Herzen, unseren Sport besser zu ver­kaufen. Die MVP-Wahl ist eine Mass­nahme dafür.»