Teilnehmerinnenrekord am Grätu-Cup in Gränichen

Wie die unzäh­ligen vor­he­rigen Jahre wurde die Turn­halle, die Fest­wirt­schaft sowie auch das Podest und die gesamte Rang­ver­kün­di­gung wie­derum dem Motto gemäss geschmückt und deko­riert. Die Teil­neh­me­rin­nen­an­zahl erhöhte sich im Ver­gleich zum letzt­jäh­rigen Grätu-Cup und so nahmen aktuell über 1000 Tur­ne­rinnen teil. Das Orga­ni­sa­ti­ons­ko­mitee musste neu die Dop­pel­turn­halle als Wett­kampf­platz umfunk­tio­nieren, um diese gewal­tige Teil­neh­me­rin­nen­an­zahl zu ermög­li­chen.

Tur­ne­risch wurde den Zuschauern einiges geboten. So zeigten die jün­geren Tur­ne­rinnen der Kate­go­rien 1 bis 3 am Samstag ihr Können und bewiesen dabei, dass sie fleissig trai­niert hatten. Die zusätz­liche Halle bedeu­tete dabei eine grosse Ent­las­tung und so war an diesem Sams­tag­abend bereits kurz vor 19.00 Uhr Fei­er­abend.