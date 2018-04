Tiere bei hohen Temperaturen nicht im Auto einsperren

Und sie plat­zieren die SUST-Pla­kate in ihren Schau­fens­tern oder am schwarzen Brett und über­nehmen sogar die Ver­tei­lung an die eigene Kund­schaft. Jeder kann mit­helfen. Ab sofort können bei der Susy Utzinger Stif­tung kos­tenlos Poster und Flyer bestellt werden. Um das Thema den Men­schen vor Ort unmit­telbar näher­zu­bringen, können die Pla­kate von jedem dort ver­teilt und plat­ziert werden, wo diese Gefahr drohen könnte und der Betreiber das Auf­hängen bewil­ligt hat.

Auch bei einem akuten Fall kann jeder von uns aktiv werden. Wer sein Tier im Auto in der Sonne alleine lässt, macht sich wegen Tier­quä­lerei strafbar. «Hunde in solch einer lebens­be­droh­li­chen Situa­tion sind auf die Hilfe von cou­ra­gierten Pas­santen ange­wiesen. Melden Sie eine ent­spre­chende Beob­ach­tung sofort der Polizei. Im Not­fall ist es nötig und berech­tigt, die Scheibe ein­zu­schlagen oder die Tür auf­zu­bre­chen. Damit ver­hin­dern Sie den qual­vollen Tod eines Tieres», so Susy Utzinger.

Bei der Stif­tung können aus­serdem die kos­ten­losen Bro­schüren «Erste Hilfe für Hund & Katze» und «Tiere haben Rechte» bezogen werden. Sie geben wert­volle Tipps und Anlei­tungen für rich­tiges Han­deln im Ernst­fall.