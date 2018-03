Inner­halb des Krei­ses Aar­au-Kulm ist das herbst­li­che Jass­tur­nier im Restau­rant Die­ti­ker in Suhr ein belieb­ter Anlass. Im letz­ten Jahr sieg­te der Zetz­wi­ler Max Hirt. 2018 fin­det der Jass am 20. Okto­ber statt. An der Loka­li­tät wird fest­ge­hal­ten. Trotz des Aus­trit­tes der Orts­grup­pe Biber­stein blieb der Bestand an Turn­ve­te­ra­nin­nen und -vete­ra­nen im Kreis Aar­au-Kulm im letz­ten Jahr mit 815 Mit­glie­dern prak­tisch kon­stant. «Die Turn­ve­te­ra­nen­be­we­gung hat auch eine sozia­le Funk­ti­on», rief Kan­to­nal­prä­si­dent Heinz Kim bei sei­ner Gruss­adres­se den Orts­grup­pen­lei­tern in Erin­ne­rung. In zahl­rei­chen Orts­grup­pen wer­den nebst der Kon­takt­pfle­ge auch regel­mäs­sig Wan­de­run­gen und Jass­nach­mit­ta­ge durchgeführt.