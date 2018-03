Um die kantonale Krone gespielt

Das Spon­so­ring sowie das Fest­wirt­schafts Kon­zept wurde erar­beitet und die Hel­fer­liste erstellt. Schon bald gingen die Mit­glieder des Turn­ver­eins auf die Suche nach Spon­soren. Wir erhielten sehr viele posi­tive Rück­mel­dungen und durften uns über tolle Ange­bote freuen.

Am Frei­tag­abend vor dem Tur­nier ging es mit dem Auf­stellen los. Von ver­schieden Orten wurden die Uni­ho­ckey­banden sowie Teile des Küche­ne­quip­ments zusam­men­ge­tragen. Anschlies­send wurden in der Sport­halle drei Uni­ho­ckey­felder auf­ge­stellt und in der Turn­halle die Fest­wirt­schaft inklu­sive Podest für die Sie­ger­eh­rung ein­ge­richtet.

Am Samstag eröff­neten die Spieler der Kate­gorie U16 das Tur­nier. Nach span­nenden Spielen standen die Mäd­chen der Jugi Birr­hard und die Knaben der Jugi Schnei­singen zuoberst auf dem Podest. Am Nach­mittag zeigten die Aktiven Turner ihr Können. Unsere Aktiven Herren spielten trotz den ver­langten Helfer­ein­sätzen mit und zeigten ihr Können in den schnellen und hart umkämpften Spielen. Der Män­ner­turn­verein Rup­perswil, der sich man­gels wei­terer Teil­nehmer in seiner Kate­gorie mit den Aktiven mass, stand am Schluss ausser Kon­kur­renz auf dem Sie­ger­trepp­chen.