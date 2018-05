Unterkulmer Korbballerinnen an der Spitze

Besser hätte die fünfte Natio­nal­liga-B-Saison für die Unter­kulmer Korb­bal­le­rinnen nicht beginnen können. Mit drei hart erar­bei­teten Siegen am ersten Spieltag in Urtenen liegt das Team von Trainer Stefan Wasser erst­mals an der Spitze der zweit­höchsten Spiel­klasse des Landes.